Cassano a Vlahovic | «Non andare alla Juve | vai all’estero!»

(Di sabato 11 dicembre 2021)consiglia: «Non, scegli loro» ha dichiarato l’ex attaccante nel corso della Bobo Tv Intervenuto nel corso della Bobo Tv, Antonioha parlato di Dusan, attaccante che piace e non pocontus. Di seguito le sue parole.– «ntus? No, scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai già ora all’altezza, ma in un solo anno con lui arriveresti al livello di Haaland. Se invece a 20 anni trovi un allenatore che non sa parlare e lavorare con te, la tua crescita finisce». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Ci divertiamo, con Lele, Antonio e Nicola (Adani,e Ventola, ndr) cerchiamo sempre di ... Vieri e il calciomercato dei bomber, il parere su Haaland eDusan© LaPressePoi su ..., tra i vari Ibrahimovic, Osimhen,, Lautaro Martinez e Dzeko , non ha dubbi su chi sia il migliore in Serie A: 'Ilicic è senza dubbio il miglior attaccante della Serie A. Troppo forte.Intervenuto nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante che piace e non poco alla Juventus. Di seguito le sue parole. VLAHOVIC – «Juventus? No, scegli Guardiola e ...Antonio Cassano ha parlato di Dusan Vlahovic alla Bobo Tv, su Twitch: "Scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai già ora all'altezza, ma in un solo anno con ...