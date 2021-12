Biathlon, Hanna Sola vince la sprint femminile a Hochfilzen, ottima Lisa Vittozzi in top-10 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il double header in terra svedese, Östersund per l’esattezza, la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022 ha fatto rotta verso Hochfilzen (Austria). Il Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen è stato e sarà teatro di gare in questo weekend. In ambito femminile, una 7.5km sprint ha dato il via alle danze per le atlete con carabina e sci stretti. Semplicemente perfetta la prestazione di Hanna Sola. La bielorussa, con il doppio zero e una prestazione sugli sci eccellente (terzo tempo nella graduatoria generale), si è imposta con grande autorevolezza per la prima volta in carriera, mettendo insieme i vari pezzi del puzzle. A completare il podio abbiamo la francese Justine Braisaz-Bouchet a 46.8 (1+1) e la norvegese Marte Olsbu Røiseland a 50.3 (0+0) che ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il double header in terra svedese, Östersund per l’esattezza, la Coppa del Mondo di2021-2022 ha fatto rotta verso(Austria). Il Langlauf undzentrumè stato e sarà teatro di gare in questo weekend. In ambito, una 7.5kmha dato il via alle danze per le atlete con carabina e sci stretti. Semplicemente perfetta la prestazione di. La bielorussa, con il doppio zero e una prestazione sugli sci eccellente (terzo tempo nella graduatoria generale), si è imposta con grande autorevolezza per la prima volta in carriera, mettendo insieme i vari pezzi del puzzle. A completare il podio abbiamo la francese Justine Braisaz-Bouchet a 46.8 (1+1) e la norvegese Marte Olsbu Røiseland a 50.3 (0+0) che ...

