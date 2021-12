Ben Affleck tra due Jennifer: alla partita con la Lopez, con la Garner per i figli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Passano i mesi (le prime foto di loro insieme hanno iniziato a circolare a maggio 2021, rivedile QUI) ma la passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è sempre alle stelle. Del resto, quando ti scegli di nuovo dopo 17 anni, una sfilza di compagni e svariati figli, il sentimento deve per forza essere forte e radicato. Passione alla partita I Bennifer sono stati pizzicati insieme a una partita dell’NBA. I due più che concentrarsi sull’incontro di basket tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, hanno passato il pomeriggio a flirtare a bordocampo. Toccatine, baci, occhi negli occhi: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. La cantante ha optato per un look in perfetto stile JLo, composto da giacca in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Passano i mesi (le prime foto di loro insieme hanno iniziato a circolare a maggio 2021, rivedile QUI) ma la passione trae Benè sempre alle stelle. Del resto, quando ti scegli di nuovo dopo 17 anni, una sfilza di compagni e svariati, il sentimento deve per forza essere forte e radicato. PassioneI Bennifer sono stati pizzicati insieme a unadell’NBA. I due più che concentrarsi sull’incontro di basket tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics, hanno passato il pomeriggio a flirtare a bordocampo. Toccatine, baci, occhi negli occhi:e Bensono più innamorati che mai. La cantante ha optato per un look in perfetto stile JLo, composto da giacca in ...

