Basket, Eurolega 2021/2022: Milano interrompe la striscia di sconfitte, espugnata Montecarlo 65-71 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Torna alla vittoria, quasi un mese dopo l’ultima volta, in Eurolega, l’AX Armani Exchange Milano, che con una partita difensivamente di prim’ordine espugna la Salle Gaston Medecin di Montecarlo. La squadra di coach Ettore Messina batte l’AS Monaco e si piazza in classifica al terzo posto con 9 vittorie e 5 sconfitte. Di contro, il Monaco scende in classifica con sole 5 vittorie e 9 sconfitte. Parte subito forte Milano che si porta avanti 2-9 grazie alla coppia Delaney-Shields. Il Monaco sembra ribattere colpo sul colpo e con un 8-2 si riporta a contatto sul 10-11. Il primo quarto però, grazie alla difesa dello stesso Shields e di Hines, oltre a parecchi punti in attacco indirizza la gara. 14-26 alla prima sirena. Il secondo quarto ha la stessa sceneggiatura del primo. I soliti Hines e ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Torna alla vittoria, quasi un mese dopo l’ultima volta, in, l’AX Armani Exchange, che con una partita difensivamente di prim’ordine espugna la Salle Gaston Medecin di. La squadra di coach Ettore Messina batte l’AS Monaco e si piazza in classifica al terzo posto con 9 vittorie e 5. Di contro, il Monaco scende in classifica con sole 5 vittorie e 9. Parte subito forteche si porta avanti 2-9 grazie alla coppia Delaney-Shields. Il Monaco sembra ribattere colpo sul colpo e con un 8-2 si riporta a contatto sul 10-11. Il primo quarto però, grazie alla difesa dello stesso Shields e di Hines, oltre a parecchi punti in attacco indirizza la gara. 14-26 alla prima sirena. Il secondo quarto ha la stessa sceneggiatura del primo. I soliti Hines e ...

Advertising

heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #EuroLeague | G14 518 triple in Eurolega!!! @SergioRodriguez ???? raggiunge Spanoulis al 2° posto in questa classifica… - vitasportivait : ?? #EuroLeague | G14 518 triple in Eurolega!!! @SergioRodriguez ???? raggiunge Spanoulis al 2° posto in questa classi… - zazoomblog : LIVE – Monaco-Olimpia Milano 27-39 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Monaco-Olimpia #Milano #27-39 - zazoomblog : LIVE Monaco-Olimpia Milano 14-26 Eurolega basket in DIRETTA: Milano difende e poi allunga - #Monaco-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Monaco-Olimpia Milano 8-11 Eurolega basket in DIRETTA: Milano parte bene in difesa - #Monaco-Olimpia #Milano… -