Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 9 dicembre 2021) VIABILITA’ 9 DICEMBREORE 7.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZAMO DASUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATE ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA CODE DA VIA CASILINA A VIA APPIA PER EFFETTO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN INGRESSO A. DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA POMEZIA E CASALAZZARA VERSO LA CAPITALE ORA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DI TORRE MAURA DELLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI MENTRE LA FERROVIA ...