Tutela+ e Unione Interporti, accordo per la fornitura di servizi assicurativi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutela+ e l’Associazione Unione Interporti Riuniti siglano una partnership che prevede la realizzazione dei servizi specifici per gli Interporti a condizioni premiali a favore degli associati UIR. Tutela +, rappresentata dal Ceo Giuseppe Altamura, è una società che opera nel settore della pulizia e ripristino post incidente, gestione danni e assistenza legale telematica su tutto il territorio nazionale. In particolare, si tratta di: attività di pronto intervento per incidenti H 24/24 e per giorni 365/365; bonifiche, pulizia e ripristino post sversamenti materiali dannosi e/o inquinanti; Rimozione dei materiali trasportati dispersi sul manto stradale o aree a seguito d’incidente o perdita di carico. Ripristino e/o sostituzione della segnaletica verticale, guard rail, barriere, cancelli, barriere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021)e l’AssociazioneRiuniti siglano una partnership che prevede la realizzazione deispecifici per glia condizioni premiali a favore degli associati UIR. Tutela +, rappresentata dal Ceo Giuseppe Altamura, è una società che opera nel settore della pulizia e ripristino post incidente, gestione danni e assistenza legale telematica su tutto il territorio nazionale. In particolare, si tratta di: attività di pronto intervento per incidenti H 24/24 e per giorni 365/365; bonifiche, pulizia e ripristino post sversamenti materiali dannosi e/o inquinanti; Rimozione dei materiali trasportati dispersi sul manto stradale o aree a seguito d’incidente o perdita di carico. Ripristino e/o sostituzione della segnaletica verticale, guard rail, barriere, cancelli, barriere ...

