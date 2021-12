Tennis, Matteo Berrettini si sta allenando: “Farò l’ATP Cup, non vedo l’ora di giocare per l’Italia” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ricominciare e dimostrare di essere migliore. Matteo Berrettini ha vissuto con non poca frustrazione la chiusura del 2021. Un anno speciale che gli ha regalato la prima Finale in carriera di uno Slam (Wimbledon), proiettandolo al n.7 del ranking e riuscendo a centrare la qualificazione alla seconda settimana di tutti i tornei del Grande Slam, senza dimenticarsi della vittoria nel celebre torneo del Queen’s. Sfortunatamente i contrattempi di natura fisica non sono mancati e questo ne ha condizionato inevitabilmente l’incedere. L’ultimo in ordine di tempo è stato il risentimento agli addominali nelle ATP Finals, che l’ha costretto ad abbandonare la competizione e a rinunciare anche alla Coppa Davis. Un brutto colpo per Berrettini che però ora ha voluto mettersi tutto alle spalle per ripartire in vista di una nuova stagione. “Sto bene, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ricominciare e dimostrare di essere migliore.ha vissuto con non poca frustrazione la chiusura del 2021. Un anno speciale che gli ha regalato la prima Finale in carriera di uno Slam (Wimbledon), proiettandolo al n.7 del ranking e riuscendo a centrare la qualificazione alla seconda settimana di tutti i tornei del Grande Slam, senza dimenticarsi della vittoria nel celebre torneo del Queen’s. Sfortunatamente i contrattempi di natura fisica non sono mancati e questo ne ha condizionato inevitabilmente l’incedere. L’ultimo in ordine di tempo è stato il risentimento agli addominali nelle ATP Finals, che l’ha costretto ad abbandonare la competizione e a rinunciare anche alla Coppa Davis. Un brutto colpo perche però ora ha voluto mettersi tutto alle spalle per ripartire in vista di una nuova stagione. “Sto bene, ...

