Petrolio: in calo a New York a 71,52 dollari (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quotazioni in calo a New York per il Petrolio, scambiato a 71,52 dollari al barile ( - 1,16%). . 9 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quotazioni ina Newper il, scambiato a 71,52al barile ( - 1,16%). . 9 dicembre 2021

Piazza Affari piatta sostenuta da Unicredit. Europa in calo L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 71,68 dollari per barile, con un calo dello 0,94%. In lieve ...

Petrolio: in lieve calo, Wti a 71,67 dollari (-0,53%) Agenzia ANSA Piazza Affari piatta sostenuta da Unicredit. Europa in calo (Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, spinta dallo strappo di Unicredit, che ...

Poco mosse le borse europee. Stabile Piazza Affari (Teleborsa) - Si muovono sulla parità le principali borse europee, con la borsa di Milano che riesce a schivare le vendite, in un clima che resta cauto per l'andamento della pandemia e le incertezze s ...

