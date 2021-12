Nick Cannon annuncia nel suo show la morte del figlio di cinque mesi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 9 dicembre 2021), rapper e conduttore televisivo, ha fatto un annuncio molto personale in diretta durante il suo programma, The, e ha confessato al pubblico di aver appena perso suoZen, di appena, a causa di un tumore al cervello. Vi raccomandiamo... Iniziata la sperimentazione clinica per il vaccino contro il tumore al seno Sono in fase iniziale le prime sperimentazioni cliniche per testare il vaccino contro il tumore al seno triplo negativo, il più aggressivo di tutti. Il presentatore, noto anche per essere stato al timone delle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016 ed ex marito della cantante ...