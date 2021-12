“Nella testa che ca**o ti passa?!”: Raimondo Todaro esagera, Amici21 nel caos (Di giovedì 9 dicembre 2021) Raimondo Todaro fuori da ogni limite, Nella puntata di oggi di Amici. Il maestro di ballo è esasperato, non ce la fa più Todaro: rabbia incontenibile (Mediaset Infinity)Raimondo Todaro è il nuovo maestro di balli latino-americani di Amici 21. E’ un maestro duro e inflessibile ma, al tempo stesso, capace di dare ai propri alunni lezioni di dolcezza e raffinatezza. Oggi, però, il maestro si è lasciato andare a commenti di stanchezza e delusione verso un suo ballerino: non è la prima volta, per Raimondo Todaro, che i comportamenti di un ragazzo in particolare lo esasperino. Leggi anche >>> “Hanno limonato”: scandalo ad Amici 21, ora è uscita fuori tutta la verità Raimondo Todaro e Mattia: una discussione ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 dicembre 2021)fuori da ogni limite,puntata di oggi di Amici. Il maestro di ballo è esasperato, non ce la fa più: rabbia incontenibile (Mediaset Infinity)è il nuovo maestro di balli latino-americani di Amici 21. E’ un maestro duro e inflessibile ma, al tempo stesso, capace di dare ai propri alunni lezioni di dolcezza e raffinatezza. Oggi, però, il maestro si è lasciato andare a commenti di stanchezza e delusione verso un suo ballerino: non è la prima volta, per, che i comportamenti di un ragazzo in particolare lo esasperino. Leggi anche >>> “Hanno limonato”: scandalo ad Amici 21, ora è uscita fuori tutta la veritàe Mattia: una discussione ...

