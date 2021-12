Advertising

Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, i sindacati confermano lo sciopero generale del 16 dicembre #Manovra - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, i sindacati confermano lo sciopero generale del 16 dicembre #Manovra - MediasetTgcom24 : Manovra, i sindacati confermano lo sciopero generale del 16 dicembre #Manovra - tempoweb : #ScioperoGenerale da riprogrammare. L'’Authority dà una mano al governo #draghi #manovra #sindacati #cgil #sciopero… - salvatoreluciat : Caro bollette, vaccini e ferrovie: il Cdm 'libera' 3,2 miliardi. Sciopero contro la Manovra, il garante richiama i… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra sindacati

... dunque, con la prima, vera grande protesta politica nei confronti di SuperMario e della... Draghi ascolti i. Governare non è asfaltare Lo sciopero dunque va 'riprogrammato'. Non non ...Inoltre, visto che inon hanno annullato tutta una serie di proteste stabilite a suo tempo unitariamente anche con la Cisl contro la, in programma fino al 17 dicembre, lo sciopero ...Da riprogrammare la guerra dei sindacati al governo ma si profila uno scontro di date. Lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil e previsto per il ...Intervento del Garante Passarelli: la proclamazione va riformulata escludendo alcune categorie del servizio pubblico essenziale ...