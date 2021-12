“Lo fanno nel bidet”. GF Vip, scoperta choc nel bagno. Sophie Codegoni: “Io so chi, sono in 4” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pensavate che i vip, le modelle, le star del cinema e della televisione, fossero meno umani, forse più perfetti? Per quanto Valeria Marini, ogni qual volta che si reca alla toilette, dica di fare giusto due gocce di Chanel n°5, non è esattamente così. La queen stellare ovviamente era solo un esempio, ma qualcuno al GF Vip 6 è solito lasciare tracce piuttosto evidenti e sgradevoli in bagno. Come ha fatto notare, molto stufa, Sophie Codegoni. I protagonisti del GF Vip 6, come in qualsiasi altra edizione del reality, devono quotidianamente dividersi turni di pulizia. Un giorno qualcuno deve dedicarsi alla pulizia della cucina, fatto difficile da dimenticare visti i molti litigi nati proprio per i piatti sporchi spesso trascurati nel lavandino. Qualcun altro al gabinetto, che riserva di continuo sorprese sconcertanti. Come quella ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pensavate che i vip, le modelle, le star del cinema e della televisione, fossero meno umani, forse più perfetti? Per quanto Valeria Marini, ogni qual volta che si reca alla toilette, dica di fare giusto due gocce di Chanel n°5, non è esattamente così. La queen stellare ovviamente era solo un esempio, ma qualcuno al GF Vip 6 è solito lasciare tracce piuttosto evidenti e sgradevoli in. Come ha fatto notare, molto stufa,. I protagonisti del GF Vip 6, come in qualsiasi altra edizione del reality, devono quotidianamente dividersi turni di pulizia. Un giorno qualcuno deve dedicarsi alla pulizia della cucina, fatto difficile da dimenticare visti i molti litigi nati proprio per i piatti sporchi spesso trascurati nel lavandino. Qualcun altro al gabinetto, che riserva di continuo sorprese sconcertanti. Come quella ...

