Lazio | Zaccagni | «Stimolante giocare con certe squadre I gol arriveranno»

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mattia, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray Mattia, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Galatasaray. Le sue dichiarazioni ai microfoni diStyle Radio. PAREGGIO – «Potevamo sfruttare megliosituazioni, ma abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene. Ce la giocheremo ai sedicesimi, saràgiocarsela conanche se era meglio qualificarsi per gli ottavi oggi. Comunque saranno gare che prepareremo bene. Loro hanno gestito la partita, son stati bravi in questo, noi potevamo essere più concreti davanti. Siamo stati ordinati in campo, buon pressing e buon palleggio. ...

6 : è il più pimpante del reparto offensivo. La maggior parte delle (poche) azioni ... La suanon riesce ad arrivare prima nel gruppo E di Europa League e sarà costretta a giocarsi lo ...Sul ribaltamento è laa sfiorare il gol con Immobile , che riceve il rimorchio del solitoma col mancino spara alle stelle. Secondo tempo I biancocelesti aprono la ripresa all'attacco, ...Niente da fare per la Lazio. L’imperatore Terim porta a termine la missione e non cade all’Olimpico. Il Galatasaray si conferma imperforabile in trasferta e resta al primo posto ...EUROPA LEAGUE - Zaccagni ci prova ed è generoso, Immobile stanco, Milinkovic-Savic impreciso. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'a ...