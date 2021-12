L’albero di Natale più grande del mondo…si trova in Italia! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Volete vedere L’albero di Natale più grande del mondo? Vi basta girare per l’Italia e andare a Gubbio. Ecco dove si trova. Natale sta arrivando e tutti gli amanti di questo periodo vogliono vedere gli alberi di Natale più belli che ci sono in giro. Ma il più grande del mondo ce l’abbiamo noi, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Volete vederedipiùdel mondo? Vi basta girare per l’Italia e andare a Gubbio. Ecco dove sista arrivando e tutti gli amanti di questo periodo vogliono vedere gli alberi dipiù belli che ci sono in giro. Ma il piùdel mondo ce l’abbiamo noi, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Marcel Rieder, Decorazione dell’albero di Natale, 1898, olio su tela, collezione privat… - emergenzavvf : #8dicembre, #ImmacolataConcezione. Per tanti #oggi è il giorno per fare l’albero di #Natale: iniziamo bene le feste… - carmelitadurso : Come per tradizione… Ecco l’albero di Natale… ???? Più tardi pubblico il reel con il backstage #carmelitanatalizia?… - MerteuilRouge : RT @kakiadu: Avete mai visto i celerini nel ruolo di “presepe”? Noi in Grecia sì. Ecco l’albero di Natale di Atene! Hanno assunto ca 5000 p… - itwasworn : RT @hvrtlouis: gli americani che ogni anno vanno a comprare l’albero di natale quello vero proprio cresciuto in natura e ci spendono centin… -