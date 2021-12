Juventus | un giocatore può andare via subito | pronta la rescissione!

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ottima notizia per i tifosi bianconeri nella giornata di ieri. Nell’ultimo turno di Champions di ieri sera la squadra di Max Allegri è riuscita nell’impresa di arrivare prima nel girone di Champions League grazie alla vittoria col Malmoe ma soprattutto grazie al pareggio del Chelsea in Russia contro lo Zenit. Si eviteranno quindi tutte le big nel sorteggio di lunedì, anche se l’unico spauracchio rimane il Psg di Messi, Neymar e Mbappè. RamseyrescissioneIntanto sul fornte mercato sembrerebbe che Aaron Ramsey è ormai fuori dal progetto tattico di Max Allegri. Stando alle ultime voci si starebbe pensando ad una risoluzione del contratto per liberarsi di un ingaggio pesante. Intanto ilè seguitissimo dall’Everton. LEGGI ANCHE: Champions League, ecco tutti i verdetti: le qualificate agli ottavi

Advertising

OptaPaolo : 2 - Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano ???? del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasf… - JuventusUn : #Juventus, addio immediato | L’agente lo vuole bianconero! IL GRANDE COLPO? - JuventusUn : #Juventus, arriva subito | Il giocatore viaggia verso #Torino! LE CIFRE? - JuventusUn : #Conte se lo porta in #Inghilterra | Il giocatore è d’accordo! #Juventus L'ADDIO? - CorJuve : RT @MaryDiDio2: Amo questo giocatore . ???? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus giocatore

Tuttosport

Così Davide Frattesi, lo scorso 27 ottobre, ha commentato il gol in casa della, quello con ... Basta rileggere l'albo d'oro per rendersene conto: il primopremiato, nel 2011, è stato ...L'ex capitano e legenda bianconera, rivendica infatti il primato dipiù giovane ad aver segnato in Champions League con la maglia della, con Kean che si deve accontentare della ...Il tecnico: “Sappiamo delle nostre difficoltà, dei tanti infortuni, sappiamo che in questo momento ogni giocatore che perdiamo è un disastro" ...Su Gazzetta: "Juve, il primo è servito". Lo Zenit ferma il Chelsea, Allegri: "Che sbagli". Milan, servono regali”: i rossoneri sono ...