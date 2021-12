Genoa | Shevchenko | ' Il derby va giocato con coraggio'

Advertising

FBiasin : L’unica cosa che può fare #Shevchenko per il #Genoa è entrare. #JuveGenoa - andreastoolbox : Genoa Sampdoria, Shevchenko: 'Dovremo avere il cuore caldo e la testa fredda'. Video | Sky Sport… - Luxgraph : Genoa, Shevchenko: Derby? Servono cuore caldo e testa fredda - sportli26181512 : Genoa-Sampdoria, Shevchenko: 'Dovremo avere il cuore caldo e la testa fredda': Le parole dell'allenatore rossoblù,… - genovatoday : Genoa-Sampdoria, Shevchenko: 'Cuore caldo e testa fredda, tifosi fondamentali' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

Così Andriyalla vigilia del derby. Il suoinsegue ancora il primo successo, il primo gol e fino ad ora non ha mai vinto in casa. "Mi aspetto una gara molto calda, giocata con grande ...Così Andriyalla vigilia del derby. Il suoinsegue ancora il primo successo, il primo gol e fino ad ora non ha mai vinto in casa. "Mi aspetto una gara molto calda, giocata con grande ..."Un derby si deve giocare con il cuore caldo ma con la testa fredda. Queste partite vanno giocate con coraggio perché i tifosi si aspettano molto". Così Andriy Shevchenko alla vigilia del derby. Il su ...GENOVA - "Un derby si deve giocare con il cuore caldo ma con la testa fredda. Queste partite vanno giocate con coraggio perché i tifosi si aspettano molto". Così Andriy Shevchenko alla vigilia del der ...