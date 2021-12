F1 | Michael Masi | “Se Verstappen dovesse andare oltre | potrebbe avere delle conseguenze in classifica”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Signore e signori, siamo alla stretta finale. Il Mondiale 2021 di F1 è prossimo ai titoli di coda, ma si prevede un ultimo atto dall’esito assai incerto. L’olandese Max(Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) si presentano ai nastri di partenza in una condizione di parità. 369.5 punti per entrambi e un clima teso ad accompagnare questo avvicinamento all’ultimo fine-settimana del campionato. Quanto accaduto a Jeddah (Arabia Saudita), tappa del penultimo round, ha alimentato non poche contrarietà tra le due squadre in lizza per il titolo. In particolare, il comportamento di Max in pista è stato al centropolemiche, come anche le decisioni da parte della Direzione Gara che sono apparse tardive e, in alcune circostanze, poco centrate. Il Race Directorè stato tra i più ...