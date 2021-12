È morta Martina Campanile | la 14enne di Osimo che non poteva vaccinarsi

Advertising

Corriere : Non poteva vaccinarsi: morta la 14enneMartina Campanile - fiorenzamarcel1 : - DeodatoRibeira : RT @4everAnnina: Martina Campanile morta di Covid a 14 anni ad Ancona. La mamma: 'Il virus è un mostro' - Cronaca Sciacalli, sono sciacall… - drsmoda : RT @4everAnnina: Martina Campanile morta di Covid a 14 anni ad Ancona. La mamma: 'Il virus è un mostro' - Cronaca Sciacalli, sono sciacall… - WallyFromMars : Martina Campanile morta di Covid a 14 anni ad Ancona. La mamma: 'Il virus è un mostro' -

Ultime Notizie dalla rete : morta Martina

aveva soli 14 anni ed è stata stroncata dal covid - 19 . Èmercoledì mattina, a causa di un'insufficienza respiratoria che le ha provocato un arresto cardiocircolatorio fatale....Non ce l'ha fatta, una ragazzina di 14 anni ricoverata dall'inizio di novembre in Rianimazione pediatrica ... E'intorno alle 12 di oggi, per un aggravamento improvviso delle sue condizioni,...E’ morta la ragazzina osimana per cui la mamma aveva lanciato un appello a vaccinarsi. Il dottor Simonini: "Polmone distrutto dal virus" ...Non ce l’ha fatta Martina, una ragazzina di 14 anni ricoverata dall’inizio di novembre in Rianimazione pediatrica presso l’ ospedale Salesi di Ancona per ...