Covid | ad Ancona muore una 14enne in terapia intensiva Non si poteva vaccinare

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta Martina, una ragazzina di 14 anni ricoverata dall’inizio di novembre in Rianimazione pediatrica presso l’ ospedale Salesi diper insufficienza respiratoria da infezione Sars-cov-2....

... plaudendo a questo importante momento, vuole ricordare che la pandemia daha penalizzato ...e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di: "Il ...... il cuore di Martina Campanile, la quattordicenne di Osimo che si è ammalata die che non ... primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del Salesi di, il nosocomio dove ...La ragazzina non si era potuta sottoporre al vaccino: soffriva di varie patologie e aveva subito un trapianto renale. Le sue condizioni si sono aggravate progressivamente e in quei giorni sua madre av ...E’ morta la ragazzina osimana per cui la mamma aveva lanciato un appello a vaccinarsi. Il dottor Simonini: "Polmone distrutto dal virus" ...