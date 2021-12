Claudia Tranchese | «La sensibilità è la mia forza»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Tranchese

Vanity Fair.it

Grazia, sorella dei Levante, interpretata da, promessa sposa del Munaciello (personaggio straordinario), decide di morire. Non vuole sopravvivere alla sua famiglia e continuare con ...lo ha dimostrato quando è arrivato il suo grande momento: Gomorra - La serie . Qui interpreta, dalla quarta stagione, il ruolo di Grazia Levante : la figlia più piccola del boss ...Claudia Tranchese a Fanpage.it racconta il riscatto del personaggio di Grazia in Gomorra: “Ha scelto di morire pur di non accettare un nuovo padrone” ...La quinta stagione di “Gomorra” ha debuttato con i primi due episodi lo scorso 19 novembre. Fino al 17 dicembre verranno messe in onda due puntate ogni venerdì.