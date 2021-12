Champions League 2021-2022: tutte le qualificate agli ottavi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusa la fase iniziale a gironi della Champions League 2021-2022: ecco l’elenco delle qualificate agli ottavi di finale Va a completarsi il quadro degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. Archiviata la fase a gironi, ecco le magnifiche sedici che si contenderanno il trofeo a partire dalla metà di febbraio. Sorteggio in programma lunedì 13 dicembre a Nyon. PRIME CLASSIFICATE Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Lille, Juventus SECONDE CLASSIFICATE Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Inter, Benfica, Villarreal, Salisburgo, Chelsea L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiusa la fase iniziale a gironi della: ecco l’elenco delledi finale Va a completarsi il quadro deglidi finale della. Archiviata la fase a gironi, ecco le magnifiche sedici che si contenderanno il trofeo a partire dalla metà di febbraio. Sorteggio in programma lunedì 13 dicembre a Nyon. PRIME CLASSIFICATE Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Lille, Juventus SECONDE CLASSIFICATE Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Inter, Benfica, Villarreal, Salisburgo, Chelsea L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : E comunque, Koni de Winter è stato il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champ… - OptaPaolo : 2 - Moise #Kean è il secondo più giovane marcatore italiano con la maglia della Juventus in Champions League (21 an… - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - Antonel64201425 : RT @repubblica: Champions, Atalanta-Villarreal 2-3: bergamaschi retrocessi in Europa League. Europa League. Napoli-Leicester 3-2: partenope… - andreastoolbox : Champions League: Atalanta sconfitta 2-3 dal Villareal, la Dea scende in Europa League - Rai News… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Atalanta - Villarreal 2 - 3: tabellino, statistiche e marcatori BERGAMO - L'ottimo secondo tempo non basta all' Atalanta per rimontare il Villarreal : la Dea chiude terza il girone di Champions League e proseguirà il suo cammino in Europa League . Gli spagnoli vanno a segno con Danjuma dopo soli 3', trovando il raddoppio a fine primo tempo con Capoue . Il terzo gol dei gialli ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, commento al risultato partita ...Champions con gli spagnoli di Emery, che mettono al sicuro il risultato nel primo tempo, per poi gestire la reazione bergamasca nella ripresa. L'Atalanta retrocede così nei playoff di Europa League. ...

Atalanta eliminata dal Villarreal Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...

Napoli-Leicester: sofferenza e cuore per gli azzurri, ora i play off. Legia sbaglia rigore al 99' Il Napoli batte il Leicester e passa il turno di Europa League da secondo in classifica, primo lo Spartak Mosca per gli scontri diretti a favore. Gli azzurri ora andranno a giocarsi i play off contro ...

BERGAMO - L'ottimo secondo tempo non basta all' Atalanta per rimontare il Villarreal : la Dea chiude terza il girone die proseguirà il suo cammino in Europa. Gli spagnoli vanno a segno con Danjuma dopo soli 3', trovando il raddoppio a fine primo tempo con Capoue . Il terzo gol dei gialli ......con gli spagnoli di Emery, che mettono al sicuro il risultato nel primo tempo, per poi gestire la reazione bergamasca nella ripresa. L'Atalanta retrocede così nei playoff di Europa. ...Serviva un solo risultato all'Atalanta, non è bastata nemmeno la reazione nel secondo tempo: i nerazzurri escono dalla Champions League dopo il ko interno contro il Villarreal. Un approccio sbagliato ...Il Napoli batte il Leicester e passa il turno di Europa League da secondo in classifica, primo lo Spartak Mosca per gli scontri diretti a favore. Gli azzurri ora andranno a giocarsi i play off contro ...