Champions League 2021/2022, sorteggio ottavi: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per gli ottavi di finale di Champions League. Archiviati i gironi, spazio alla fase ad eliminazione diretta ma prima occhi puntati su Nyon dove avrà luogo il sorteggio degli ottavi di finale. L'urna è in programma alle 12:00 di lunedì 13 dicembre presso la Casa del Calcio Europeo. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Uefa, oltre che su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale durante il sorteggio per scoprire le avversarie delle italiane.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Atalanta, le possibili avversarie negli spareggi di Europa League BERGAMO - L'Atalanta saluta la Champions League, ma, in quanto terza classificata nel gruppo F, approda ai playoff per l'Europa League. I nerazzurri si troveranno di fronte una delle seconde classificate dell'Europa League, con ...

Atalanta - Villarreal 2 - 3, sottomarino giallo agli ottavi ...top media Danjuma festeggia un gol Getty Images Corpo articolo Il Villarreal si impone per 3 - 2 in casa dell'Atalanta e stacca il biglietto per gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Lo '...

Champions: le pagelle dell'Atalanta. Zapata un leone, Demiral malissimo dietro Il migliore in campo è apparso Malinovskyi, che ha segnato anche un gol pesante. Se forse fosse entrato sin dall'inizio la partita sarebbe potuta andare diversamente ...

Sorteggio ottavi: Juventus e Inter, avversarie da evitare. Dove vederlo in tv, tutte le date: guida completa CHAMPIONS LEAGUE - Lunedì 13 dicembre alle 12 a Nyon andrà in scena il sorteggio che definirà le sfide degli ottavi di finale. La Juventus, grazie al primo post ...

