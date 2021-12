Catturato e trasferito in alta montagna | Juan Carrito | l' orso marsicano confidente

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Aquila -', l'di due anni diventato una star sui social per le continue scorribande nel centro storico di Roccaraso: le operazioni di recupero sono iniziate alle 8 alla periferia della località turistica in provincia dell'Aquila, nella zona dove è stato avvistato l', che è munito di radiocollare. '' ha due anni ed è figlio dell'orsa 'Amarena', madre di altri tre cuccioli ora cresciuti, sarebbe statocon un'esca e narcotizzato. Con l'ausilio dell'elicottero dei carabinieri è statoin una località del Parco nazionale d'Abruzzo, in mezzo ai boschi, lontano da Roccaraso, dove era ormai di casa: quasi ogni giorno visitava negozi e scantinati alla ...

Non potrà più fare scorribande nel centro di, ma si concederà lunghe passeggiate in montagna e - si spera - andrà presto in letargo: Juan Carrito, l'orso social è statoieri ein un'area situata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'orso non appena si è risvegliato si è allontanato muovendosi verso il bosco. Nei prossimi giorni, anche ...... Lazio e Molise e della Maiella, in collaborazione con i carabinieri forestali, hal'esemplare M20, ovvero Juan Carrito, e lo hain una zona naturale e isolata.L’orso si è risvegliato ed è monitorato costantemente. Nelle prime immagini, Juan corre nella neve: la speranza è che si riavvicini ...E' stato catturato l'orso marsicano avvistato più volte nei giorni scorsi dagli abitanti di Roccaraso nel centro del paese.