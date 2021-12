(Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA – Nella mattinata di oggi (9 dicembre) il ministro della pubblica amministrazione Renatosarà in collegamentofonico con Giorgio Zanchini a “”, su1 Rai. Il ministrointerverrà in trasmissione dalle ore 8.35 circa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Brunetta ospite di 'Radio Anch’io' -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta ospite

NovaNews

'La collaborazione con i ministri Fi e in particolare col ministroè stata un valore'. ... E questa fase non può essere breve', dice Patuanelli,di Tagadà'. Conte colleziona figuracce e ...Così Stefano Patuanelli, ministro M5S per le Politiche agricole,di 'Tagadà' su La7. Che ha ... 'La collaborazione con i ministri Fi e in particolare col ministroè stata un valore'.5-1 de L'Aquila al Villa: primo tempo con gli ospiti in vantaggio, rete di D'Incecco, i padroni di casa ribaltano nella ripresa con autogol di Frattini, doppietta di Di Ruocco, Carbonelli e Sparvoli s ...Lunedì 13 Maggio, dalle ore 18.30, presso il Palazzo Valli Bruni, sede del Liceo e dell’Accademia Giuditta Pasta, sarà presentato il romanzo storico “Il Cavaliere del Fiordo“. Ospite della serata lo s ...