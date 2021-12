Autista di un bus si ferma sul ponte per sventare il suicidio di una donna | il video emozionante è virale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È considerato un eroe l’di un autobus di linea che hato il veicolo per raggiungere unache stava per lanciarsi da un, suicidandosi. È riuscito ad impedirglielo Un gesto tempestivo e provvidenziale che ha permesso di evitare un. È quello compiuto dall’di un autobus di linea che ha letteralmente L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

1vocexRoma : RT @emmecirm: Sono sulla linea #atac 360 (vett 4262) e ciò che ho visto fa molta rabbia: autista senza #mascherina obbligatoria (un #nomask… - Veronicayesss : RT @emmecirm: Sono sulla linea #atac 360 (vett 4262) e ciò che ho visto fa molta rabbia: autista senza #mascherina obbligatoria (un #nomask… - Antincivili : RT @emmecirm: Sono sulla linea #atac 360 (vett 4262) e ciò che ho visto fa molta rabbia: autista senza #mascherina obbligatoria (un #nomask… - battaglia_persa : RT @emmecirm: Sono sulla linea #atac 360 (vett 4262) e ciò che ho visto fa molta rabbia: autista senza #mascherina obbligatoria (un #nomask… - emmecirm : Sono sulla linea #atac 360 (vett 4262) e ciò che ho visto fa molta rabbia: autista senza #mascherina obbligatoria (… -

Ultime Notizie dalla rete : Autista bus

Fanpage.it

A causa della strada innevata, verso le ore 7.20, l'ha perso il controllo del pullman che ... I passeggeri hanno lasciato ilattraverso il lucernaio sul tetto. Sul posto sono intervenuti i ...Ingenti i danni al, praticamente distrutto nell'incidente. Invece quattro ragazzi e l'sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti e approfondimenti , mentre gli altri sono ...La sezione lavoro del Tribunale di Pisa ha condannato Enel Spa a risarcire i danni per malattia e morte per mesotelioma pleurico di origine ...La vittima, Danilo Fedeli, era l’autista dei pullman degli operai che viaggiavano con le tute piene di amianto. I familiari risarciti con 800mila euro ...