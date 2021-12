“Amici”, LDA al centro della bufera: la severa punizione di Rudy Zerbi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Luca D’Alessio, in arte LDA, è finito al centro della bufera. Le cose ad Amici si mettono male per il figlio di Gigi D’Alessio, che si è beccato una severa punizione dal coach di canto Rudy Zerbi. Luca D’Alessio è il figlio del cantante Gigi D’Alessio e della sua prima moglie Carmela Barbato. Anche lui, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 9 dicembre 2021) Luca D’Alessio, in arte LDA, è finito al. Le cose adsi mettono male per il figlio di Gigi D’Alessio, che si è beccato unadal coach di canto. Luca D’Alessio è il figlio del cantante Gigi D’Alessio esua prima moglie Carmela Barbato. Anche lui, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Ultime Notizie dalla rete : Amici LDA Amici 21, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: eliminazioni, sfide e ospiti vip ...5, seguiti da Lda e Aisha con 9, Crytical con 8,5. Ultimi, e dunque in sfida, Elena, Albe e Alex ... La nuova registrazione di Amici 21, registrata ieri e in programma per il 12 dicembre, è proseguita ...

Amici 2021/ Anticipazioni registrazione puntata 12 dicembre: Mattia vince la sfida ...5, seguiti da Lda e Aisha con 9, Crytical 8,5. Ultimi, e dunque in sfida, Elena, Albe e Alex con 7. ... pagelle/ Sabrina Ferilli promossa, Sadeck vincitore,Giovannino vera star! Amici 21, Mattia e Rea ...

“Amici”, LDA al centro della bufera: la severa punizione di Rudy Zerbi Luca D’Alessio, in arte LDA, è finito al centro della bufera. Le cose ad Amici si mettono male per il figlio di Gigi D’Alessio, che si è beccato una severa punizione dal coach di canto Rudy Zerbi. Luc ...

Amici 21, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: eliminazioni, sfide e ospiti vip Come ogni giovedì, ecco le anticipazioni della prossima puntata di Amici 21, che andrà in onda il 12 dicembre. Tante le cose accadute in studio, a partire dalla presenza di molti ...

