Addio a Ralph Tavares | componente dell’omonimo gruppo R&B | chi era l’artista 79enne

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Avrebbe compiuto 79 anni il 10 dicembreVieira, famoso cantante e musicista di R&B che negli Anni Settanta aveva avuto un largo successo con il suo’, composto da lui e dai suoi altri quattro fratelli.era l’unico membro dela non avere un soprannome.era nato il 10 dicembre 1942, come riportato da Wikipedia sulla pagina dedicata al, mentre i tabloid insistono sul fatto chesia nato un anno prima. Le cause della morte del musicista non sono state ancora divulgate. Negli Anni Settanta ipubblicarono una versione del brano dei Bee Gees ovvero ‘More Than a Woman’ che entrò a far parte della colonna sonora del ...