Vida Perfecta | la recensione | il trucco nella vita? Non fare piani

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La nostradi, la serie spagnola creata e interpreta da Leticia Dolera disponibile con la prima stagione dall'8 dicembre su Disney+sezione Star, su tre donne trentenni e come la lorovenga stravolta... dallastessa. È con un sorriso che scriviamo ladi, la serie spagnola creata e interpreta da Leticia Dolera disponibile con la prima stagione dall'8 dicembre su Disney+sezione Star. Questo perché, nonostante si inserisca perfettamente negli stilemi e nei cliché del genere, risulta divertente e soprattutto finalmente troviamo un prodotto seriale spagnolo non esagerato ed esasperato come altri (ogni riferimento è puramente casuale). ...

è la serie che forse in pochi vi consiglieranno ma è che non dovete assolutamente perdervi. Travolti dal successo internazionale de La casa di carta e dei suoi emuli, siamo abituati a ...