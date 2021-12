Ultime Notizie Roma del 08-12-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

lo studente egiziano Patrick zaki sarà scarcerato anche se non è stato assolto dalle accuse al momento non è ancora uscito dal carcere perché le procedure formali richiedono un po' di tempo la nuova udienza è stata fissata per il primo febbraio vediamo molto grati per tutto quello che avete fatto dice il padre Georges due diplomatici italiani presente a mansura dopo la notizia soddisfazione è stata espressa dal premier draghi ha fatto sapere Palazzo Chigi Aggiungendo che la vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano ovazione per Sergio Mattarella al teatro della Scala di Milano per la prima del Macbeth in quella che potrebbe essere la sua ultima presenza l'appuntamento di Sant'Ambrogio da Presidente della ...