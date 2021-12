Tra questi nomi, quale quello del virologo o esperto che vi convince di più? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Matteo Bassetti","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fabrizio Pregliasco","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Maria Rita Gismondo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Andrea Crisanti","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ilaria Capua","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Antonella Viola","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Francesco Le Foche","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Alberto Zangrillo","index":7} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Matteo Bassetti","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Fabrizio Pregliasco","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Maria Rita Gismondo","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Andrea Crisanti","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ilaria Capua","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Antonella Viola","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Francesco Le Foche","index":6},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Alberto Zangrillo","index":7}

Advertising

CB_Ignoranza : 5 minuti di totale follia nella partita tra Porto e Atletico, è iniziata una caccia all’uomo alla Valencia-Inter de… - DDpapa93 : RT @etnanews7: L'#Etna in questi giorni ha indossato il mantello bianco. E' sempre affascinante poter ammirare nello stesso posto il contra… - nientedadire_1 : @PaoloMarani3 Censura totale no, ma che questi praticamente siano presenti dovunque, eliminando tra l'altro ogni po… - divmpleshar : RT @etnanews7: L'#Etna in questi giorni ha indossato il mantello bianco. E' sempre affascinante poter ammirare nello stesso posto il contra… - SempreInsieme7 : RT @etnanews7: L'#Etna in questi giorni ha indossato il mantello bianco. E' sempre affascinante poter ammirare nello stesso posto il contra… -