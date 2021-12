Temptation Island: Drusilla Gucci parteciperebbe? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle scorse settimane Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sembravano essere in crisi ma, oggi, i due hanno ricominciato la loro storia superando brillantemente i loro problemi e, secondo qualcuno, presto potrebbero decidere di mettersi alla prova a Temptation Island, programma che ha reso famoso il personal trainer romano. Ma cosa ne pensa l’ex naufraga? Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono conosciuti la scorsa estate, dopo che la ragazza si è fatta amare dal pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Tutto è nato dopo un viaggio di lavoro in Turchia, dove sembra aver messo lo zampino anche la madre della biondina. “Sua madre, tornati dalla Turchia mi scriveva su Instagram!” ha raccontato l’ex volto di Temptation Island, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nelle scorse settimanee Francesco Chiofalo sembravano essere in crisi ma, oggi, i due hanno ricominciato la loro storia superando brillantemente i loro problemi e, secondo qualcuno, presto potrebbero decidere di mettersi alla prova a, programma che ha reso famoso il personal trainer romano. Ma cosa ne pensa l’ex naufraga? Francesco Chiofalo esi sono conosciuti la scorsa estate, dopo che la ragazza si è fatta amare dal pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Tutto è nato dopo un viaggio di lavoro in Turchia, dove sembra aver messo lo zampino anche la madre della biondina. “Sua madre, tornati dalla Turchia mi scriveva su Instagram!” ha raccontato l’ex volto di, ...

coherencewho : Comunque questi suoi discorsi, criticabili o meno, portano alla luce una sola cosa : IN CERCA DI VISIBILITÀ. Alex… - LightWitch89 : A Temptation Island la cara Delia è stata di una z****** unica...e lui non fece assolutamente nulla con le tentatri… - coherencewho : IO VORREI CHE VI PRENDESTE TUTTI 1OMIN PER VEDERE DUE COSE : 1. LA SUA REAZIONE ALLA SUA APPENA DEFINITA 'AMICIZIA… - eristicando : @Danky1237999 ahhskaah mi sa che non lo fanno più e in realtà temptation island non mi è mai piaciuto non l'ho mai visto se non qualcosina - Danky1237999 : @eristicando Se lo fanno c'è temptation island ?? -