RSF contro Maggioni e Monti perché non vogliono spazio in Rai e in tv per chi è contro i vaccini

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sembra davvero una cronaca da un mondo parallelo. Negli ultimi giorni ci si sta sempre più interrogando sulla presenza di commentatori, esperti e specialisti vicini al mondo dei no-vax all’interno dei salotti televisivi. Non per forza di cose no-vax “praticanti” (nel senso che le critiche alle vaccinazioni non coincidono sempre con la mancata vaccinazione dei singoli individui), ma pensatori, opinionisti e figure di un certo peso (anche nella comunità scientifica) che avanzano critiche rispetto a come viene condotta l’attuale campagna di vaccinazioneil Covid-19. Dopo la posizione apertamente contraria di Enrico Mentana rispetto alla presenza di questi ospiti nelle trasmissioni televisive, anche Monica– neo direttrice del Tg1 – e l’ex premier Mariosi sono espressi con toni forti sull’argomento. ...

Advertising

giornalettismo : #RSF afferma che è importante la lotta alla disinformazione, ma non si può evitare il pluralismo dell'informazione.… - RevengeEmi : RT @fratotolo2: Forte presa di posizione di @RSF_inter contro la #Maggioni e #Monti: “L'obiettivo legittimo di combattere la disinformazion… - anna30048679 : RT @fratotolo2: Forte presa di posizione di @RSF_inter contro la #Maggioni e #Monti: “L'obiettivo legittimo di combattere la disinformazion… - ancheno77 : RT @fratotolo2: Forte presa di posizione di @RSF_inter contro la #Maggioni e #Monti: “L'obiettivo legittimo di combattere la disinformazion… - PAOLAMALACRIDA : RT @fratotolo2: Forte presa di posizione di @RSF_inter contro la #Maggioni e #Monti: “L'obiettivo legittimo di combattere la disinformazion… -

Ultime Notizie dalla rete : RSF contro

swissinfo.ch

Vicino al generale al - Burhan , il comandante delle Forze di supporto rapido (), generale ...fino alla caduta del passato regime e che stanno conducendo una campagna di disobbedienza civile...... compresie Media Freedom Rapid Response , rete europea di gruppi non governativi per la ... esclusa l'Ungheria, hanno varato provvedimentile fake news in conseguenza della pandemia. L'...Fermato un ex membro della guardia reale dell'Arabia Saudita; è tra i sospettati dell'assassinio del giornalista dissidente ...Il Tribunale permanente dei popoli ha aperto un procedimento sugli omicidi dei giornalisti per contribuire a fermare l'impunità ...