Perché Patrick Zaki aveva le mani nere? (non c’entrano nulla le torture) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Hanno destato preoccupazione le mani di Patrick Zaki, ritratte nell’abbraccio che il giovane ha potuto dare a sua madre, alla sua fidanzata e a sua sorella che lo stavano aspettando fuori dal commissariato di Mansoura. Oggi il giovane studente egiziano residente a Bologna è uscito di prigione dopo 22 mesi di carcere preventivo, ed è apparso in buone condizioni. Intervistato da una giornalista di Repubblica nei momenti immediatamente successivi alla scarcerazione, Zaki ha voluto rassicurare tutti: “Non preoccupatevi, soltanto un problema con le scale prima di uscire”. Non è chiaro se si riferisse al fatto che il corrimano fosse sporco, oppure magari ancora con la vernice fresca. Fatto che che il suo sorriso e i suoi pollici all’insù escludono al 100% il fatto che siano segni di torture. L'articolo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Hanno destato preoccupazione ledi, ritratte nell’abbraccio che il giovane ha potuto dare a sua madre, alla sua fidanzata e a sua sorella che lo stavano aspettando fuori dal commissariato di Mansoura. Oggi il giovane studente egiziano residente a Bologna è uscito di prigione dopo 22 mesi di carcere preventivo, ed è apparso in buone condizioni. Intervistato da una giornalista di Repubblica nei momenti immediatamente successivi alla scarcerazione,ha voluto rassicurare tutti: “Non preoccupatevi, soltanto un problema con le scale prima di uscire”. Non è chiaro se si riferisse al fatto che il corrimano fosse sporco, oppure magari ancora con la vernice fresca. Fatto che che il suo sorriso e i suoi pollici all’insù escludono al 100% il fatto che siano segni di. L'articolo ...

Advertising

EP_President : Finalmente Patrick Zaki sarà scarcerato. Finalmente, dopo 22 mesi di sofferenze, un primo passo avanti nella direzi… - neXtquotidiano : La spiegazione è per fortuna molto più semplice e meno drammatica Perché #PatrickZaki aveva le mani nere? (non c’e… - mbic91 : @__Towanda Ma chissà chi hai in TL…?? Nella mia siamo tutti felici per Patrick, a questo punto mi sento di dire graz… - piucheperfetto : Criticate tanto Salvini e Meloni perché cavalcano sempre l’onda con le notizie per visibilità però anche voi (e alc… - cavramingo : @parcesepulto Giusto perché son troppo contento che hanno liberato Patrick sennò venivo a cercarti... (scherzo, eh! Me fai mori') -