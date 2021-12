Patrick Zaki libero | ora nuova udienza il 7 febbraio

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ stato scarcerato in Egitto lo studente dell’università di Bologna, arrestato il 7del 2020 durante un periodo di vacanza al Cairo e subendo 22 mesi di detenzione cautelare. La liberazione è avvenuta al commissariato di Mansoura. La prossimadel processo a carico del giovane si terrà il primodel 2022, come disposto ieri dal tribunale per reati contro la sicurezza. “Tutto bene“. Sono state le prime parole cheha pronunciato, parlando in italiano, uscendo dal commissariato.ha rivelato di aver potuto leggere molto nel carcere cairota di Tora dove è stato detenuto per quasi 2 anni. In dichiarazioni a giornalisti nell’abitazione di famiglia a Mansura, sul delta del Nilo, lo studente egiziano dell’Universita’ di ...