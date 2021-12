Overdose da Vitamina D: no-vax ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ finito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Antonio di Padova un cinquantenne padovano no-vax che si è imbottito di Vitamina D con lo scopo di prevenire il contagio da Covid-19. Leggi anche -> “Grazie ai medici. Vaccinatevi”: il passo indietro del leader No Vax, dopo l’incubo Covid L’uomo è attualmente seguito dell’equipe del professor Calò nel reparto di Nefrologia 2. L’equipe del professore gli ha letteralmente salvato la vita. Il cinquantenne comunque aveva contratto il virus nelle scorse settimane tanto da dover essere ricoverato. Durante la prima serie di esami si è però scoperto un’intossicazione da calcio, dovuta all’assunzione eccessiva di Vitamina D. Per spiegare meglio questo dato, dobbiamo dire che all’uomo in genere occorrono circa 100mila unità di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ finito nel reparto didell’ospedale Sant’Antonio di Padova un cinquantenne padovano no-vax che si è imbottito diD con lo scopo di prevenire il contagio da Covid-19. Leggi anche -> “Grazie ai medici. Vaccinatevi”: il passo indietro del leader No Vax, dopo l’incubo Covid L’uomo è attualmente seguito dell’equipe del professor Calò nel reparto di Nefrologia 2. L’equipe del professore gli ha letteralmente salvato la vita. Il cinquantenne comunque aveva contratto il virus nelle scorse settimane tanto da dover essere. Durante la prima serie di esami si è però scoperto un’intossicazione da calcio, dovuta all’assunzione eccessiva diD. Per spiegare meglio questo dato, dobbiamo dire che all’uomo in genere occorrono circa 100mila unità di ...

