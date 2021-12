Napoli-Leicester | Rrahmani | “Con Spalletti gioco di più | ma si può sempre migliorare”

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - sscnapoli : ?? #NapoliLeicester, biglietti in vendita. ?? - ParliamoDiNews : Napoli-Leicester: Spalletti in diretta in conferenza #napoli-leicester #spalletti #diretta #conferenza - ParliamoDiNews : Napoli-Leicester, collegamenti e curiosit?: Mertens contro due compagni di nazionale, pi? di un azzurro ha gi? batt… - ParliamoDiNews : Un dato fa sperare il Napoli: il Leicester ha vinto solo quattro volte su 15 fuori casa nelle competizioni UEFA… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Leicester

Commenta per primo Luciano Spalletti , allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Ecco quanto detto dal tecnico toscano: GESTIONE - 'Non cambierà nulla. Per me l'unico problema di cui mi devo ...La conferenza stampa di Rrahmani difensore delin vista della delicata sfida contro ildi domani Il difensore delRrahmani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il. Le sue parole: SPALLETTI - "Sto giocando di più, questo è ..."Sono partite speciali, solo 90' che decidono, dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto come ho detto prima".Napoli, 8 dic. (Adnkronos) – “Osimhen? Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra ...