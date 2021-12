(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La variantedel Covid può contagiare più facilmente le persone che hanno già contratto il virus o che sono state vaccinate rispetto alle varianti precedenti, ma potrebbe anche causare malattie più lievi. Lo ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus citando dati preliminari. “I dati che arrivano dal Sudafrica suggeriscono un aumento del rischio di reinfezione con” ma ci sono “anche alcune prove checausi una malattia piùdi Delta”. Le reazioni all’annuncio dell’Oms non sono tardate ad arrivare. L’International Air Transport Association (IATA) chiede ai governi di revocare immediatamente i divieti di viaggio introdotti in risposta alla variantedel coronavirus. ”È inaccettabile che le decisioni affrettate abbiano creato paura e ...

Advertising

Bubu_Inter : RT @HuffPostItalia: L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve - MonicaRiotCapo : RT @HuffPostItalia: L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve - heresi : RT @HuffPostItalia: L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve - MattiaGallo17 : RT @HuffPostItalia: L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve - lorenzdonofrio : RT @HuffPostItalia: L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve -

Ultime Notizie dalla rete : Oms conferma

... ei dati di uno studio preliminare sudafricano che aveva notato come la nuova variante ... Dal canto suo Michael Ryan , responsabile delle emergenze dell'ha dichiarato all'Afp che "non c'è ...Negli Stati Uniti quasi il 43% della popolazione è obeso, nella regione europea dell'il 20%, in ..., ancora una volta l'attenzione ed il livello dei ricercatori di base e clinici nel ...Ultime notizie sulla pandemia. In Cina riscontrati 74 nuovi casi più 23 asintomatici. Segretario Onu Guterres in isolamento dopo contatto con un positivo ...Il Paese con il maggior numero di casi (83) è la Danimarca, seguita da Olanda (36) e Portogallo (32). L’Italia, secondo l’Ecdc, resta ferma a quota 11. Secondo il Centro fuori dall’Ue i casi di Omicro ...