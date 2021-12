Juventus-Malmo | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions in onda oggi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)è lavalida per laLeague 2021/2022 che si giocaa Torino: eccovederla in tv e inè lain programmaalle 18:45 e valida per la UEFALeague 2021/2022. Lachiude la fase a gironi della massima competizione europea per club, i bianconeri si contendono il primo posto del girone con il Chelsea.vederla in TVsarà trasmessa su Sky, su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani affiancato per il commento ...