Infila auricolare nell'orecchio per il quiz della patente, operazione chirurgica per rimuoverlo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva pagato 1.800 euro per farsi suggerire , via cellulare, le risposte dei quiz per la patente di guida ma è stato scoperto e ora è stato denunciato per tentata truffa aggravata. A barare è stato un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aveva pagato 1.800 euro per farsi suggerire , via cellulare, le risposte deiper ladi guida ma è stato scoperto e ora è stato denunciato per tentata truffa aggravata. A barare è stato un ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano Infila auricolare nell'orecchio per il quiz della patente, operazione chirurgica per rimuoverlo - leggoit : #Milano Infila auricolare nell'orecchio per il quiz della patente, operazione chirurgica per rimuoverlo -