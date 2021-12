Il Papa in piazza di Spagna per l'Immacolata: cesto di rose bianche per 'il miracolo della cura' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa mattina, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15, Papa Francesco si è recato in piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questa mattina, nella Solennità dell'ConcezioneBeata Vergine Maria, poco prima delle 6:15,Francesco si è recato indiper un atto di venerazione a Maria ...

Advertising

Corriere : Immacolata, papa Francesco è andato da solo in piazza di Spagna, all’alba, per evitare assembramenti - SkyTG24 : Immacolata, Papa Francesco a sorpresa in piazza di Spagna - Agenzia_Ansa : Omaggio del Papa alla Madonna in piazza di Spagna, a Roma, in occasione del giorno dell'Immacolata. All'alba con i… - mititose : RT @vaticannews_it: #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto 'la… - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Il Pontefice in preghiera ha omaggiato la Madonna con un cesto di rose bianche. VIDEO ?? -