Guarito primo contagiato in Italia da Omicron: "Salvo grazie ai vaccini. Ora torno in Africa" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono guariti dalla variante Omicron del Covid il manager Eni di Caserta, primo contagiato in Italia dalla nuova variante, e anche le altre persone, ovvero la moglie, i due figli, la madre e una badante; resta invece contagiata la suocera del professionista. In un'intervista a la Repubblica, l'ingegnere sottolinea: "Sono Salvo grazie ai vaccini" e annuncia la volontà di tornare in Africa e di essere intenzionato a portarvi anche i figli. "I genitori dei compagni di classe dei miei figli ci sono stati vicini ma sui social abbiamo letto cattiverie anche da parte di conoscenti", aggiunge nell'intervista. La negativizzazione al Covid è emersa dal tampone effettuato nei giorni scorsi. Il professionista casertano era risultato positivo al Covid il 16 ...

