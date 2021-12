Finlandia | va in discoteca nonostante sia stata a contatto con un positivo | la premier Sanna Marin nella bufera

Advertising

telodogratis : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia - telodogratis : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia - fisco24_info : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia: Il 'mea culpa' di Sanna Marin - fisco24_info : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia: Il 'mea culpa' di Sanna Marin - CorriereQ : Contatto con positivo e poi discoteca,si scusa premier Finlandia -

Ultime Notizie dalla rete : Finlandia discoteca

Caos in. La premier Sanna Marin ha scatenato polemiche a non finire dopo essere andata in, pur sapendo di essere entrata in contatto con un positivo al Covid - 19 . È successo sabato ...Sabato sera, poche ore dopo che il ministro degli esteri finlandese era risultato positivo al Covid, la premier Sanna Marin, nonostante avesse avuto contatti con lui, è andata a ballare in. Lo riporta la Bbc. A parziale discolpa del capo di Governo finlandese va ricordato che inizialmente le è stato detto che non aveva bisogno di isolarsi perché era stata vaccinata con due ...Che bruttissimo scivolone. Da lei non ce lo si aspettava proprio. La premier della Finlandia Sanna Marin ha scatenato le polemiche dopo essere andata in discoteca pur sapendo di essere entrata in cont ...Caos in Finlandia. La premier Sanna Marin ha scatenato polemiche a non finire dopo essere andata in discoteca, pur sapendo di essere entrata in ...