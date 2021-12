Federica Sciarelli, sapete da quanto tempo conduce Chi l’ha visto? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Sciarelli è uno de volti di punta di Rai Tre, ogni settimana entra nelle case degli italiani con Chi l’ha visto. Ma sapete da che anno è lei ad essere al comando? Anche questa sera torna in onda con una nuova puntata Chi l’ha visto, il programma di Rai Tre che da tanti anni Leggi su youmovies (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno de volti di punta di Rai Tre, ogni settimana entra nelle case degli italiani con Chi. Mada che anno è lei ad essere al comando? Anche questa sera torna in onda con una nuova puntata Chi, il programma di Rai Tre che da tanti anni

Advertising

magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - isetta87 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - ivanacuscito72 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Nada Cella: I testimoni e le segnalazioni, l’inchiesta continua #Mercoledì #8dicembre alle 2… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… -