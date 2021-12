Cska Sofia-Roma | Mourinho | “Vogliamo arrivare in fondo | vincere Conference sarebbe storico”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Dall’Europa League scenderanno otto squadre; dobbiamo aspettare, ma non nascondo cheandare avanti il più possibile.laLeaguecomunque storia, vedremo se sarà possibile”. Così Josénella conferenza stampa alla vigilia di, sfida che chiude il gruppo C diLeague. I giallorossi sono già qualificati al prossimo turno, ma il tecnico portoghese punta ai tre punti per provare a passare come prima classificata. I capitolini, però, dovranno ancora affrontare le numerose assenze: “Abbiamo lasciato fuori tutti i giocatori che erano infortunati, non abbiamo recuperato nessuno per questa partita. Lasceremo anche qualcun altro fuori perché abbiamo tante partite e tanti ...

Commenta per primo La Roma si prepara all'ultima sfida valida per la fase a gironi di Conference League, nella quale affronterà il. Ecco le parole di José Mourinho in conferenza stampa Che partita sarà? 'Come minimo ci dobbiamo dare la possibilità di arrivare primi e vincere. Sappiamo che non è facile, per me ilè ...Grande attesa per ascoltare le dichiarazioni di Josè Mourinho nella conferenza stampa della vigilia della trasferta in Bulgaria contro il. Il tecnico portoghese parlerà alle 19:00 di mercoledì 8 dicembre. La conferenza stampa potrà essere seguita sui canali social del club giallorosso (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). ..."Se sono cambiato? Ho solo più tranquillità ed esperienza nei momenti complicati della stagione. Nel 2004 avevo il sogno di vincere la Champions, adesso sogno di vincere la Conference League. Vediamo ...Probabili formazioni CSKA Sofia Roma: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Conference League ...