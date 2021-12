Covid, nelle ultime 24 ore 17.959 nuovi casi: è il numero più alto da aprile. I DATI (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo il bollettino dell’8 dicembre, continua a salire anche il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 791 (+15) persone e negli altri reparti 6.099 (+21). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 564.698. La percentuale di positivi sui test fatti è al 3,2% (ieri 2,3%). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.152.264 e le vittime 134.472 (+86, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo il bollettino dell’8 dicembre, continua a salire anche ildi pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 791 (+15) persone e negli altri reparti 6.099 (+21). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 564.698. La percentuale di positivi sui test fatti è al 3,2% (ieri 2,3%). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.152.264 e le vittime 134.472 (+86, con alcuni riconteggi)

