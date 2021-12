“Come un idiota…”: Juve, il retroscena a sorpresa di Mourinho (Di mercoledì 8 dicembre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, presenta la sfida di Conference League contro lo CSKA Sofia, ricordando un aneddoto con la Juventus. La fase a gironi della neonata Conference League sta volgendo al termine. La Roma avrà Come ultimo appuntamento quello in trasferta contro lo CSKA Sofia e José Mourinho ha presentato la gara alla stampa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) José, allenatore della Roma, presenta la sfida di Conference League contro lo CSKA Sofia, ricordando un aneddoto con lantus. La fase a gironi della neonata Conference League sta volgendo al termine. La Roma avràultimo appuntamento quello in trasferta contro lo CSKA Sofia e Joséha presentato la gara alla stampa. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

legatte61 : @Riccardo72R Ma come fa uno a essere così idiota? - jos_90 : chris hemsworth è più credibile come idiota anziché thor - 38grammi : @Gigadesires E sti cazzi. Sembra la zia Gianna la zia di mia moglie idiota antipatica fanatica ignorate come una cozza morta da tre giorni - VesuvianLivio : @Dem892 @PossibileIt Patrick non è italiano. E' immigrato in italia per studio, e per la sinistra masochista, ques… - VercesiErnesto : RT @IndiniAndrea: Quando incontrate un agente, ringraziatelo. Voi non lo sapete, ma anche oggi, potrebbe aver combattuto una battaglia cont… -