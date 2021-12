Champions | Juve-Malmoe 1-0 | bianconeri primi nel girone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lantus supera ila Torino per 1-0 e conquista la vetta del gruppo H diLeague grazie al pareggio rocambolesco del Chelsea per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. La squadra di Allegri chiude ilcon 15 punti contro i 13 degli inglesi, 5 punti per lo Zenit che va in Europa League, ultimo ilcon un punto. E’ unantus attenta quella messa in campo da Allegri che domina la partita e gestisce le operazioni senza mai soffrire. Bellissimo il gol bianconero con l’assist d’esterno sinistro di Bernardeschi per il colpo di testa di Kean al 18?. Nella ripresa laprova a cercare il raddoppio, solo sfiorato da Kean in più di un’occasione, con il portiere Diawara miracoloso sull’attaccante italiano all’83’. Ilsi è ...

Commenta per primo Moise Kean è stato premiato come MVP di- Malmö e in tv ha parlato al termine della sfida diLeague: 'Il primo posto è una grandissima soddisfazione, una motivazione per lavorare di più e arrivare pronti. Lanon ...Primi, almeno in Europa. La Juventus ha vinto il girone diLeague, battendo uno a zero i campioni di Svezia del Malmoe e approfittando del tre a tre del Chelsea, campione d'Europa in carica, a San Pietroburgo contro lo Zenith. Allegri ha schierato ...Dopo l'umiliazione nella scorsa partita patita ai danni del Chelsea che ha così sorpassato i bianconeri in classifica, nessuno poteva prevedere che alla fine fosse proprio la Juventus ...C'è stato un calo di tensione. Col Venezia servirà una Juve migliore": così l'allenatore Max Allegri dopo la vittoria sul Malmoe. Messaggio chiaro: la Champions va archiviata fino all'anno che verrà, ...