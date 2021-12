Canone Rai, esenzione anche per chi ha una TV: i soggetti interessati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Canone Rai è una tassa praticamente fissa. Ma ci sono dei requisiti che permettono l’esenzione. anche per soggetti che hanno una TV. Canone raiLe tasse sono una delle cose che più turbano le famiglie. Soprattutto se queste hanno una scadenza e non si possono evitare. Come sappiamo, dal 2016, il Canone Rai è stato inserito direttamente nella bolletta della luce. Questo perché c’erano molti furbetti che, nonostante il possesso di un televisore, non procedevano al pagamento. Con i rincari, la situazione è decisamente critica. La bolletta della luce arriverà per tante famiglie con un aumento. Così la cifra, con il Canone Rai, va a toccare una quota importante del budget mensile di ogni famiglia. Ma, anche in questo caso, ci può essere ... Leggi su chenews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) IlRai è una tassa praticamente fissa. Ma ci sono dei requisiti che permettono l’perche hanno una TV.raiLe tasse sono una delle cose che più turbano le famiglie. Soprattutto se queste hanno una scadenza e non si possono evitare. Come sappiamo, dal 2016, ilRai è stato inserito direttamente nella bolletta della luce. Questo perché c’erano molti furbetti che, nonostante il possesso di un televisore, non procedevano al pagamento. Con i rincari, la situazione è decisamente critica. La bolletta della luce arriverà per tante famiglie con un aumento. Così la cifra, con ilRai, va a toccare una quota importante del budget mensile di ogni famiglia. Ma,in questo caso, ci può essere ...

Cavalodiritorno : @nocaig_walter #Renzi è imprevedibile,anche il canone in bolletta lo pagano i ricchi e lui non ha esitato. Infatti… - CieloGrigioStop : @AndreaMarcucci Caro #Marcucci , facciamo che il canone #Rai in bolletta (di #RenziFaiSchifo ) e tasse sulle energ… - LanzaMarisa07 : RT @GianniJ08: Io non ho mai visto #Report Mi rammarico solo di pagare il canone Rai. - BernardoGui10 : @Cartabiancarai3 @CoronaMauro Ma perché devo pagare il canone RAI per assistere a programmi basati su capre di tale… - stefano_billy01 : @DogoAntonio @CamilloBenso11 @CottarelliCPI Scommettiamo che quando ( molto presto) toglieranno il canone rai dalla… -