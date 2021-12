Billie Eilish | tanti follower non fanno un best-seller

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiunque abbia lavorato per più di cinque minuti in una casa editrice sa che unnon si costruisce a tavolino. Certo ci sono libri che partono avvantaggiati e corrispondono alle aspettative, ma si tratta quasi sempre di opere scritte da maratoneti della scrittura, capaci di raccogliere intorno a sé, titolo dopo titolo, un pubblico vasto e fedele, pronto a scaraventarsi in libreria non appena esce un loro nuovo volume. Guai però a pensare che la celebrità sia garanzia sufficiente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.