Barcellona eliminato alla fase a gironi: non accadeva dal 2000-2001 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo 20 anni, il Barcellona non è tra le top 16 sorelle d’Europa e scivola nella seconda competizione europea. L’ultima volta che il Barça non ha superato la fase a gironi è stato nella stagione 2000-01. I catalani, all’epoca, finirono terzi nel girone che vide passare primo il Milan con 11 punti e secondo il Leeeds con 9. Terzo si piazzò il Barça con 8, chiuse il Besiktas con 4 punti. Barcellona che poi arrivò fino alle semifinali di Coppa Uefa. L’allenatore era Serra Ferrer, sostituito poi da Rexach. Squadra che comunque aveva in rosa gente come Kluivert, Zenden, Litmanen, Overmars, Rivaldo. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo 20 anni, ilnon è tra le top 16 sorelle d’Europa e scivola nella seconda competizione europea. L’ultima volta che il Barça non ha superato laè stato nella stagione-01. I catalani, all’epoca, finirono terzi nel girone che vide passare primo il Milan con 11 punti e secondo il Leeeds con 9. Terzo si piazzò il Barça con 8, chiuse il Besiktas con 4 punti.che poi arrivò fino alle semifinali di Coppa Uefa. L’allenatore era Serra Ferrer, sostituito poi da Rexach. Squadra che comunque aveva in rosa gente come Kluivert, Zenden, Litmanen, Overmars, Rivaldo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 4 - Il Barcellona è stato eliminato dalla fase a gironi di Champions League per la quarta volta nella sua storia, l… - spaziocalcio : Champions League, in attesa di #AtalantaVillarreal la #Juventus chiude prima al 94'. #FCBarcelona eliminato #UCL - sportli26181512 : Dramma Barcellona, agli ottavi ci va il Benfica. Qualificate anche Lilla e Salisburgo: Dramma Barcellona, agli otta… - Fantacalcio : UCL, Barcellona eliminato: tutti i risultati della serata - loris_assi : RT @OptaPaolo: 4 - Il Barcellona è stato eliminato dalla fase a gironi di Champions League per la quarta volta nella sua storia, la prima d… -